TV namig: Kaj vemo o ženskah?

O ženskah

TV SLO 1 v sredo, 28.1., ob 20.05

Vikendova ocena: 3 (od 5)

Martien, ki se je pravkar upokojila, želi s čvrstim in samozavestnim korakom stopiti naprej v življenju, a za njenega moža Simona se zdi, da ne misli tako. Martien opazi, da je Simon ni še nikoli tako zanemarjal kot prav sedaj, ko se je upokojila. Njuna hči manekenka Jamie je tudi zašla v krizo. Ni več med najmlajšimi in trendi v modni industriji so se zaostrili. Jamiejeva agentka Claire ima najstniško hči Leylo, ki se je zagledala v sošolca in doživlja svojo prvo pravo ljubezen. Kar za najstniško dekle ni prav nič enostavnega. Potem je tu še mlada mama Sanne ...

Schitterend. Niz., 2024. Režija: Maurice Trouwborst. Igrajo: Annet Malherbe, Bobbie Mulder, Caro Lenssen, Gijs Scholten van Aschat, Hannah Hoekstra. Drama. 105 min.