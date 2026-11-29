Moja draga Klementina

TV SLO 1 v nedeljo, 29. novembra, ob 15.20

Vikendova ocena: 5 (od 5)

Moja draga Klementina pod taktirko Johna Forda velja za film, ki je vestern utemeljil kot enega najpomembnejših hollywoodskih žanrov. Govori namreč o nastanku Amerike, točneje o gradnji skupnosti, reda in zakona (v manjši, a pomembni meri tudi ljubezenskega para) iz ruševin brezvladja, kriminala in nasilja.

Moja draga Klementina. FOTO: TVS

Wyatt Earp in njegovi bratje potujejo od Arizone v Kalifornijo, a njihovo pot preseka sumljiva rodbina Clanton. Tisto noč Earpovim izgine živina, najmlajši brat James pa je umorjen. Družina se naseli v mestecu Tombstone in išče morilca. Wyatt Earp postane šerif, kar Clantonove izjemno moti. V mesto prispe Doc Holliday, nekdaj ugleden zobozdravnik, zdaj pa zapit revolveraš. Ko s kočije na glavnem trgu stopi še Hollidayeva nekdanja zaročenka Clementine, se Wyatt zaljubi v njeno čistost ter nedolžnost in sklene, da je čas za preobrazbo.

My Darling Clementine. ZDA, 1946. Režija: John Ford. Igrajo: Henry Fonda, Linda Darnell, Victor Mature, Cathy Downs, Walter Brennan. Vestern. 95 min.