TV namig: Kako Mads Mikkelsen postane pankrt

Pankrt

TV SLO 2 v petek, 24. 10., ob 20.05

Vikendova ocena: 5 (od 5)

​Zgodovinska drama z Madsom Mikkelsonom o težavnem naseljevanju prostrane danske pokrajine v 18. stoletju.

Leta 1755 se obubožani stotnik Ludvig Kahlen odpravi v neizprosno, domala nenaseljivo pokrajino z na videz nemogočim ciljem. Tam želi v imenu kralja postaviti novo kolonijo. V zamenjavo pričakuje tisto, po čemer hrepeni že vse življenje: da bi se z uglednim nazivom povzpel višje po družbeni lestvici. Vendar pa kruti lokalni upravnik Frederik de Schinkel trdi, da zemlja pripada njemu in ne kralju. Ko de Schinkel izve, da je njegova služabnica skupaj z možem prebegnila h Kahlenu, začne kovati maščevanje.

Večina kritikov se strinja, da je Pankrt izjemno dovršena zgodovinska drama, ki jo eden najboljših igralcev svoje generacije, Mads Mikkelsen, povzdigne s svojo močno prezenco. Film hvalijo zaradi čudovite kinematografije, epskega razpona in natančne režije Nikolaja Arcela, ki ustvari napeto, a zadržano pripoved o človeku v boju proti naravi in družbenim razredom.

Bastarden. Danska, 2023. Režija: Nikolaj Arcel. Igrajo: Mads Mikkelsen, Amanda Collin, Simon Bennebjerg, Kristine Kujath Thorp, Gustav Lindh. Zgodovinska drama. 130 min.