TV namig: Kako zadovoljiti žensko?

Najčistejši užitek

Pop TV v petek, 26. junija, ob 21.15

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Gina Henderson (Sally Phillips) je ženska srednjih let, ki se znajde na življenjski prelomnici, ko izgubi službo in se začne spraševati o svojem zakonu, samozavesti in osebni sreči. Po spletu okoliščin prevzame vodenje propadajočega podjetja za selitve, kjer dela skupina privlačnih moških. Na pobudo prijateljic začne podjetje ponujati storitve čiščenja domov, pri čemer stranke kmalu začnejo iskati tudi čustveno pozornost, družbo in občutek zaželenosti. Posel nepričakovano zacveti, Gina pa se ob tem začne soočati z lastnimi neizpolnjenimi željami in vprašanji o intimnosti.

How to Please a Woman. Avstral., 2022. Režija: Renée Webster. Igrajo: Sally Phillips, Erik Thomson, Tasma Walton, Cameron Daddo, Alexander England. Drama. 145 min.