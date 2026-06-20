TV namig: Karneval z Joker Out v živo

Joker Out: 10 let

TV SLO 1 v soboto, 20. 6., ob 21.00

Joker Out so zagotovo ena najbolj uspešnih in priljubljenih slovenskih glasbenih skupin. Ob deseti obletnici delovanja pripravljajo glasbeni spektakel, Karneval. Vsi, ki ne bodo med obiskovalci na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani, bodo koncert lahko spremljali z domačih naslanjačev ekskluzivno v neposrednem prenosu na TV Slovenija.

Organizatorji napovedujejo večer vrhunske glasbe, atraktivne vizualne produkcije, akrobatskih in cirkuških nastopov ter gostov. Koncert je vrhunec celodnevnega festivalskega dogajanja, s katerim bo skupina zaznamovala deset let uspešne glasbene poti. Televizijski prenos bo režirala Urška Žnidaršič.

Slo., 2026. Konc. 140 min.