TV namig: Katarina Čas je Jelena, ki bi bila skoraj Jemima

Divja češnja

TV SLO 1 v torek, 13. 1., ob 20.25

Za bleščečo fasado bogatega predela mesta Richford Lake, ki ga prebivalci imenujejo otok, se skriva zlagano življenje manipulativnih, razvajenih in samovšečnih ljudi, ki imajo številne skrivnosti. V ospredju dogajanja je pet 16-letnic, sošolk in prijateljic: Allegre, Grace, Noori, Jocaste in Iris.

Predstavljeni so zapleteni odnosi med starši in njihovimi najstniki ter odnosi med zakonci. Pet prijateljic največ časa posveča svoji podobi in družabnim omrežjem, a stvari spolzijo iz rok in izbruhne afera, ki ima tragične posledice.

Vlogo Jelene Milanović, mame najstnice Iris, je odigrala Katarina Čas, ki bo po prvem delu serije gostja oddaje Televizorka..

Wild Cherry. VB., 2025. 1/6. Režija: Toby Macdonald. Igrajo: Eve Best, Carmen Ejogo, Imogen Faires, Amelia May, Sophie Winkleman, Katarina Čas. Nadaljevanka. 60 min.