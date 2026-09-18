TV namig: Znani kviz se vrača, vodila ga bo Špela Močnik

Kdo bi vedel

TV SLO 1 v petek, 18. 9., ob 20.00

Po nekajletnem premoru je znova na sporedu razvedrilni kviz Kdo bi vedel. V novi izvedbi ga bo vodila Špela Močnik.

Kaj je to klinomanija? Zakaj drevesa ne zrastejo več kot 130 m v višino? Ali se prehlad prenaša s poljubljanjem? To je le nekaj vprašanj, ki jih lahko pričakujete v kvizu Kdo bi vedel!

Gledalci TVS so kviz Kdo bi vedel lahko gledali že pred leti, zdaj pa se oddaja vrača z mešanico znanja, ugibanja, sklepanja, komedije in tekmovanja.

V središču oddaje sta dva kapetana, ki jima pri reševanju vprašanj pomaga po ena znana osebnost iz sveta zabave, športa ali medijev. Med kapetani, ki bodo svoje znanje, intuicijo in predvsem duhovitost preizkusili v novi sezoni, so Rok Škrlep, Matic Herceg, Gašper Bergant, Gorazd Žilavec in Miha Brajnik.

V prvi oddaji bo Gorazda Žilavec sodeloval s pevko Rebeko Dremelj, Gašperju Bergantu pa bo do zmage poskušal pomagati Domen Valič.

Slo., 2026. Vodi: Špela Močnik. Kviz. 85 min.