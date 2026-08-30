TV namig: Kdo bo izgubil največ kilogramov?

Življenje na tehtnici

Planet TV v nedeljo, 30, 8., ob 20.00

Na Planet se vrača Življenje na tehtnici. V novo sezono vstopa 12 tekmovalcev, šest žensk in šest moških, med njimi so velike razlike – najlažja tekmovalka ima ob vstopu v šov 90 kilogramov, najtežji tekmovalec pa kar 180 kilogramov. Slednji (Edin H.) je pri 23 letih tudi najmlajši v letošnji zasedbi, najstarejša tekmovalka (Stanka) pa šteje 54 let.

Čeprav jih čaka boj za glavno nagrado, ki lahko znaša do 50.000 evrov, večina kot glavni razlog za prihod v oddajo izpostavlja nekaj drugega: želijo se naučiti bolje prehranjevati in se več gibati. Pri tem jim bosta prvič pomagala nova trenerja Valerija Slapnik in Andrej Pavličević, v vlogi voditelja pa ostaja Klemen Bučan.

Slo., 2026. Vodi: Klemen Bučan. Resn. šov. 80 min.