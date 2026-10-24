TV namig: Kdo bo nova županja Velike vasi?

Takšno je življenje: Prosta pot

TV SLO 1 v soboto, 24. oktobra, ob 20.00

Na spored prihaja druga sezona domače serije Takšno je življenje. Ob koncu prejšnje sezone je župan Franc doživel in preživel infarkt, zdravnica Maja pa je bila pred dilemo zasebno in v službenem življenju. Zdaj se Francu izteka županska funkcija in v Veliki vasi se začenja tekma za novega župana. Njegova žena Irena se odloči, da bo kandidirala.

Zdravnica Maja pomaga novemu vikendašu Janezu Bergerju, ki ga položi bolezen. V družinah Vouk in Križaj se napovedujejo nove spremembe v že tako zapletenih odnosih. Direktorica občinske uprave Nadja Vihar se želi pogovoriti z županom Francem o svoji poklicni prihodnosti.

Slo., 2026. 2. sezona. 1/20. Režija: Maja Prettner. Igrajo: Ana Hribar, Vesna Slapar, Vesna Ponorac, Nina Rakovec, Vladimir Vlaškalić. Nad. 55 min.