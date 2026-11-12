TV namig: Kdo bo prihodnja štiri leta vodil Ljubljano?

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TV SLO 1 v četrtek, 12. novembra, ob 20.05
Za županski stolček v Ljubljani se bo na lokalnih volitvah 15. novembra 2026 potegovalo kar 15 kandidatov. Po abecednem vrstnem redu priimkov so to Kajetan Bajt, Klemen Boštjančič, Jasmin Feratović, Zoran Janković, Marko Koprivc, Luka Mesec, Gregor Novak, Izidor Predan, Aleš Primc, Aleksandar Repić, Anton Rop, Apolonija Simon, Mojca Sojar, Matjaž Tomlje in Aleš Vrhovec. Zoran Janković se poteguje za svoj sedmi županski mandat.
Slo., 2026. Pog. odd. 120 min.
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