TV namig: Kdo bo zapel najlepšo morsko melodijo?

Melodije morja in sonca 2026

TV SLO 1 v soboto, 4. julija, ob 21.00

Štirinajst izvajalcev se bo z novimi poletnimi skladbami potegovalo za zmago na jubilejnem 45. festivalu Melodije morja in sonca v portoroškem Avditoriju.

Predstavili se bodo v živo ob glasbeni spremljavi festivalskega benda, ki ga vodi Tomi Purich, v naslednjem vrstnem redu: Il Divji, Gašper Rifelj, Anna, Poveri ma belli, Balladero, Kikifly in Maja Prašnikar, Lean Kozlar Luigi, Oto Pestner, Kavč, Gal Gjurin, Daniel Popović, Eva Kovačič, Ranr, Mef in Marina Martensson. Med izvajalce bodo podelili veliko nagrado, nagrado Danila Kocjančiča za najbolj obetavnega izvajalca in prvič še nagrado Bertija Rodoška, ustanovitelja festivala.

Slo., 2026. Režija: Tina Novak. Vodita: Lorella Flego in Mario Galunič. Prenos. 170 min.