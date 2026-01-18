TV namig: Kdo je bila Elizabeth Taylor?

Elizabeth Taylor, uporna superzvezdnica

TV SLO 1 nedeljo, 18.1., ob 21.20

Serija prinaša poglobljen vpogled v umetnost Elizabeth Taylor kot igralke, ki je očarala občinstvo in spremenila odnos med gledalci in zvezdniki. Serija jo prikaže tudi kot poslovno žensko, aktivistko in zagovornico spregledanih. Poleg tega predstavi njenih osem zakonskih zvez, ki so javnost od nekdaj zelo zanimale.

Elizabeth postane slavna že kot otroška zvezda in dodobra spozna temno plat zlate dobe hollywoodskih studiev. Po katastrofalnem prvem zakonu se odloči, da bo sama postavljala pogoje.

Elizabeth Taylor: Rebel Superstar. VB, 2024. 1/3. Režija: James House. Dok. serija. 45 min.