TV namig: Kdo je bila Marija Antoaneta?

Marija Antoaneta

TV SLO 1 v ponedeljek, 6. julija, ob 22.55

Marija Antonija Jožefa Ivana Habsburško-Lotarinška, bolj znana kot Marija Antoaneta, se je rodila 2. novembra 1755 na Dunaju materi Mariji Tereziji in očetu Francu I. Štefanu Lotarinškemu. Ko je bila stara štirinajst let, so jo poslali na francoski dvor, kjer se je poročila z Ludvikom XVI. S tem naj bi bil sklenjen mir med Francijo in Avstrijo.

Marija Antoaneta je postala simbol vsega dobrega in hkrati tudi vsega slabega, povezanega z monarhijo. Scenarij za razkošno biografsko nadaljevanko je napisala Deborah Davis, ki je leta 2019 za film Najljubša prejela bafto za najboljši scenarij.

Marie Antoinette. Fr., 2023. 1. sezona. 1/8. Režija: Pete Travis. Igrajo: Emilia Schüle, Louis Cunningham, Jack Archer, Jasmine Blackborow, James Purefoy. Nad. 65 min.