TV namig: Kdo je boljši Batman, Keaton ali Pattinson?

Batman in Batman

The Batman. ZDA, 2022. R: Matt Reeves. I: Robert Pattinson, Zoë Kravitz, Paul Dano. Akc. film.

Kino v torek, 10. novembra, ob 20.00

Batman. ZDA, 1989. R: Tim Burton. I: Jack Nicholson, Michael Keaton, Kim Basinger. Akc. film.

Star Movies v torek, 10. novembra, ob 20.00

Tokrat bosta hkrati na sporedu izvirni Batman iz leta 1989 in zadnji filmski Batman izpred štirih let. Michael Keaton je v Burtonovem filmu skrivnosten, zadržan in nekoliko ekscentričen Batman, ki se v gotsko obarvanem Gothamu spopade z Jokerjem v nepozabni upodobitvi Jacka Nicholsona. Robert Pattinson upodobi mlajšega, bolj jeznega in čustveno ranljivega junaka, ki šele išče svojo vlogo v mestu, prežetem s kriminalom in korupcijo. Film je bolj realističen, temačen in zasnovan kot detektivski triler, v katerem Batman preiskuje uganke skrivnostnega Ugankarja.

Na Vikendu smo oba filma ocenili z oceno 4 od 5.