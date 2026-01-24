TV namig: Kdo je morilec na Orient ekspresu?

Umor na Orient ekspresu

Pop TV v soboto, 24.1. ob 20.00

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Film je posnet po istoimenskem romanu »kraljice kriminalk« Agathe Christie, z glavnim likom Herculom Poirotom. Slavnega detektiva je upodobil Kenneth Branagh, ki je hkrati tudi režiser.

Hercule Poirot je na vlaku Orient ekspres, kjer prepozna dobrega prijatelja. Zaradi snega so po dveh nočeh po Istanbulu obtičali nekje na Balkanu. Naslednje jutro najdejo Samuela Edwarda Ratchetta dvanajstkrat zabodenega v njegovem kupeju. Na vlaku je bilo s Poirotem trinajst oseb, ki nimajo na videz ničesar skupnega a to se spremeni, ko odkrijejo pravo identiteto umorjenega.

Murder on the Orient Express. ZDA, 2017. Režija: Kenneth Branagh. Igrajo: Kenneth Branagh, Willem Dafoe, Penélope Cruz, Tom Bateman, Judi Dench. Krim. 130 min.