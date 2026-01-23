TV namig: Kdo laže?

Detektor laži

TV SLO 2 v petek, 23.1., ob 21.55

V začetku 20. stoletja so raziskovalci predstavili vznemirljivo novost: stroj, s katerim naj bi bilo mogoče ugotoviti, ali nekdo laže. Naprava, znana kot poligraf ali detektor laži, je bila opevana kot nezmotljivo orodje za boj proti kriminalu. Naprava beleži spremembe v srčnem utripu, krvnem tlaku, dihanju in potenju kože.

Toda namesto tega je detektor laži postal pripomoček za ustrahovanje ljudi, saj so v Združenih državah Amerike z njim začeli na veliko testirati zaposlene.

Detektor laži je zgodba o dobrih namenih, izkrivljeni morali in nenamernih posledicah.

The Lie Detector. ZDA, 2023. Režija: Rob Rapley. Dok. odd. 60 min.