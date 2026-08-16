TV namig: Hitchcockova muza Kim Novak se je upirala studijskemu sistemu Hollywooda

Vrtoglava Kim Novak

TV SLO 1 v nedeljo, 16. 8., ob 22.05

Kim Novak ostaja ena hollywoodskih ugank – sijoča zvezda, ki je na vrhuncu slave obrnila hrbet žarometom ter se posvetila samoti, izražanju sebe in pristnosti. Nekoč najbolj gledana igralka na svetu je kljubovala pričakovanjem studijskega sistema in izbrala individualnost namesto podobe in umetnost namesto pretvarjanja.

Film je intimen portret ženske, ki se ni hotela podrediti industriji, ki jo je poskušala opredeliti. Združuje redke arhivske posnetke z globoko osebnimi razmišljanji in živimi utrinki iz njenega samotnega življenja ob divji reki Rogue v Oregonu. Vrtoglavica (Vertigo) Alfreda Hitchcocka bo ostal njena najrazvpitejša vloga.

Kim Novak's Vertigo. ZDA, 2025. Režija: Alexandre O. Philippe. Dok. odd. 80 min.