TV namig: Otok, na katerem je človek najmanj nevarna zver

Kong: Otok lobanj

Kanal A v sredo, 15. 7., ob 20.00

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Ogromna gorila King Kong je na filmu prvič zarjovela leta 1933, tokratna upodobitev pa legendarnega Konga postavlja v leto 1973, v čas konca vietnamske vojne.

Ekipa znanstvenikov pod vodstvom Billa Rande (John Goodman) iz organizacije Monarch, ameriških vojakov pod poveljstvom polkovnika Prestona Packarda (Samuel L. Jackson) in pustolovcev, med katerima sta nekdanji pripadnik britanskih specialnih enot James Conrad (Tom Hiddleston) ter fotografinja Mason Weaver (Brie Larson), se leta 1973 poda na odpravo na še neraziskan otok v Tihem oceanu.

Skupina vstopi v območje, ki mu vlada mogočni Kong, in s tem sproži neizprosno bitko med človekom in naravo. Raziskovalna misija se kmalu spremeni v boj za preživetje, saj na otoku bivajo številne nepoznane in krvoločne živalske vrste.

Kong: Otok lobanj je vizualno privlačen in dobro odigran film, ki pa mu do ikoničnosti izvirnika manjka kar precej.

Kong: Skull Island. ZDA, 2017. Režija: Jordan Vogt-Roberts. Igrajo: Tom Hiddleston, Samuel L. Jackson, Brie Larson, John C. Reilly, John Goodman. Akc. film. 130 min.