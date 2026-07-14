TV namig: Zgodba o tem, kako obleka in bonton rešita svet

Kingsman: Tajna služba

Kanal A v torek, 14. 7., ob 20.00

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Med tajno vojaško vajo oče petletnega Garyja Unwina - Eggsyja žrtvuje življenje in njegovi družini podelijo nenavadno odličje ter telefonsko številko, na katero smejo poklicati zgolj enkrat, če bodo kdaj potrebovali uslugo.

Sedemnajst let pozneje Eggsyja (Taron Egerton) aretirajo zaradi brezobzirne vožnje in odloči se poklicati omenjeno številko. Iz zapora ga reši Harry Hart (Colin Firth) – neznansko uglajen vohun, ki se ima za svoje življenje zahvaliti prav Eggsyjevemu očetu. Eggsy se naenkrat znajde med elitnimi agenti ...

Kingsman: The Secret Service. Koprod., 2014. Režija: Matthew Vaughn. Igrajo: Colin Firth, Samuel L. Jackson., Mark Strong, Taron Egerton, Michael Caine. Akc. film. 140 min.