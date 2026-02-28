TV namig: Na smrt prenažrt

Kit

TV SLO 1 v soboto, 28. 2., ob 22.10

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Charlie (Brendan Fraser) je učitelj angleščine, a se zaradi debelosti med predavanji po spletu ne želi pokazati svojim študentom. Možakar se komajda premika po hiši in niti ne pomisli, da bi šel med ljudi. Njegova edina redna obiskovalka je negovalka Liz, ki je vajena njegovih zdravstvenih kriz. Ob zadnjem obisku mu pove, da njegovo srce ne bo zdržalo visokega krvnega pritiska ter da bo do konca tedna umrl, če ne bo poiskal zdravniške pomoči.

Tovrsten vsakdan nenadoma prekine obisk Charliejeve hčerke iz prejšnjega zakona. Ellie je zdaj naporna najstnica z vedenjskimi težavami, a Charlieju se čas z njo zdi nadvse dragocen.

Drama Darrena Aronofskega je ob svojem nastanku pomenila veliko vrnitev Brendana Fraserja v prvo igralsko ligo, med drugim je dobil oskarja za glavno moško vlogo. Film je dobil oskarja tudi za najboljši make-up.

Pet minut pred filmom bo na sporedu še oddaja Televizorka, v kateri bo o filmu Kit spregovoril urednik filmskega programa TVS Iztok Polanc.

The Whale. ZDA, 2022. Režija: Darren Aronofsky. Igrajo: Brendan Fraser, Maria Bello, Sadie Sink, Jacey Sink. Drama. 120 min.