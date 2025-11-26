TV namig: Koncert za družine v stiski

Klic dobrote

TV SLO 1 v sredo, 26. 11., ob 20.05

Slovenska karitas in RTV Slovenija prirejata 35. tradicionalni dobrodelni koncert Klic dobrote, ki bo kot že tradicionalno potekal v Dvorani Golovec v Celju. Vodilna misel letošnjega dobrodelnega koncerta je »Na poti upanja«. To so poti ljubezni, solidarnosti in razumevanja, ki nas povezujejo. Posebno vlogo imajo prostovoljci in sodelavci Karitas, ki s svojim časom, energijo in prijaznostjo neizmerno prispevajo k temu. Prav zaradi njih lahko pomagamo s hrano, higienskimi pripomočki in plačilom nujnih položnic ter tudi s pogovorom prinašajo svetlobo v življenja tistih, ki so se znašli v stiski.

Številni nastopajoči glasbeniki in pevci bodo tudi letos s svojim prostovoljnim nastopom nagovorili slovensko javnost. Na dobrodelnem koncertu bodo nastopili: skupina Diamanti, Alenka Godec, Alfi Nipič, Erosi, Jan Plestenjak, Monika Avsenik, Luka Sešek, Tine Lustek, Matej Šoklič, Nika Zorjan, Nina Strnad, Nuša Derenda, Raubarji in zbor OŠ Alojzija Šuštarja. Dobrodelni koncert bosta povezovala Bernarda Žarn in Jure Sešek, Kara Eva Kukovičič pa bo voditeljica v studiu v Ljubljani, kjer obljubljajo še posebno glasbeno presenečenje.

Slo., 2025. Vodita: Bernarda Žarn in Jure Sešek. Scenarij: Mojca Kepic. Režija: Aljaž Bastič. Koncert. 120 min.