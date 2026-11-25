Klic dobrote

TV SLO 1 v sredo, 25. novembra, ob 20.05

Tradicionalni dobrodelni koncert Klic dobrote, ki ga organizirata Slovenska karitas in RTV Slovenija, bo potekal v Dvorani Golovec v Celju. Karitas vsako leto pomagamo več kot 17.000 družinam, ki so se znašle v stiski.

Vodilna misel letošnjega dobrodelnega koncerta je »Drug drugemu dar«. To je čas, ko se znova spomnimo pomena solidarnosti, prostovoljstva in bližine ljudem v stiski. Posebno vlogo imajo prostovoljci in sodelavci Karitas, ki s svojim časom, energijo in prijaznostjo neizmerno prispevajo k temu. »Plačali ste nam položnico za kurjavo in omogočili toplo jesen,« je s hvaležnostjo dejala mama ob pogovoru s prostovoljko Karitas.

Na dobrodelnem koncertu bodo svoje melodije ob spremljavi Big Banda Slovenske vojske, pod dirigentsko palico in umetniškim vodjem Rudolfa Strnada, prinašali: Gašper Rifelj, Eva Hren, Nastja Gabor, Rudi Bučar, Ana Dežman, Elda Viler, Zbor I. gimnazije v Celju, Maraaya, Gregor Ravnik, Eva Marija, Hamo, Ansambel Roka Žlindre ter Veseli svatje.

Koncert bosta povezovala Jure Sešek in Bernarda Žarn. Iz studia v Ljubljani se bo s prostovoljci YoungCaritas skavti pridružil Rok Škrlep, s sporočilom upanja in dobrote ter glasbeno gostjo Družino PlutZ.

Slo., 2026. Voditelja: Bernarda Žarn in Jure Sešek. Konc. 110 min. Prenos.