TV namig: Kmetija: prvi dan, prvi konflikti

Kmetija

Pop TV v ponedeljek, 2. 2., ob 20.00

Resničnostni šov Kmetija se vrača z 12. sezono. Med šestnajstimi tekmovalci so nekateri znani obrazi in obrazi, ki to še bodo. Tekmovalci si hočejo z vsemi možnimi taktikami pridobiti prednost na poti do 50.000 evrov, pa jim Natalija Bratkovič s šokantnimi preobrati vedno znova zmeša štrene. Kot je v navadi, pa teh 16 tekmovalcev, ki pridejo na kmetijo, tam nekje iz gozda budno spremljajo trije pari oči, ki tokrat pripadajo La Toyi Lopez, Igorju Mikiču in Carmen Osovnikar.

Že ob prihodu na posestvo se oblikujejo prvi klani, konflikti iz zunanjega sveta pa izbruhnejo s presenetljivo močjo. Gospodarica Nada tekmovalcem naloži goro dela in ne sprejema izgovorov.

Slo., 2026. 1. del. Vodi: Natalija Bratkovič. Resničnostni šov. 80 min.