TV namig: Ko ljubezen postane orožje in vsak trenutek napolni groza

Samo midva

TV SLO 2 v četrtek, 16. 10., ob 21.45

L'amour et les forêts. Fr., 2023. Režija: Valérie Donzelli. Igrajo: Virginie Efira, Melvil Poupaud, Dominique Reymond, Romane Bohringer, Virginie Ledoyen. Triler. 100 minur.

Blanche Renard (Virginie Efira) je učiteljica francoščine, strastna do svojega dela, in njeno srečanje z Grégoirejem (Melvil Poupaud), ki dela v banki, je sprva obetalo popolno romanco. Blanche zelo hitro zanosi, nato pa se poročita. Kmalu pa ji Grégoire naznani, da bo premeščen v Metz.

Ko prispeta v Metz, Blanche ugotovi, da ji je Grégoire lagal. V Metz ga ni poslala banka, kjer dela, ampak je on je zahteval premestitev. Po rojstvu njune hčerke Grégoire postaja vse bolj posesiven: zelo pogosto kliče svojo ženo, se razburi, če se ne oglasi, in zahteva, da pride domov takoj po službi.

Napeti triler brez olepševanja pokaže, kako lahko nekaj, kar se začne kot pravljica, zdrsne v psihološki pekel, v katerem ni kričanja, ni pretirane dramatike – groza se skriva v vsakdanjih prizorih, v tihem pogledu, v telefonskem klicu ob napačnem trenutku.

Vikendova ocena: 4 (od 5)