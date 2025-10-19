TV namig: ko mama ugotovi, da ni treba biti samo mama

Toni in njeni otroci

TV SLO 1 v nedeljo, 19. 10., ob 15.00

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Toni (Camille Cottin) je osrednja sila filma – ženska, ki kljub utrujenosti in vsakodnevnim skrbi izžareva toplino, trmo in neizmerno predanost družini. Je samska mama petih otrok, ki svoje življenje že leta posveča družini. Njene mladostne sanje o pevski karieri so se umaknile vsakdanjim obveznostim. Ko najstarejši otroci počasi začnejo zapuščati dom, pa se Toni znajde pred vprašanjem, kaj si želi v prihodnosti.

Toni ni idealizirana junakinja – je ranljiva, včasih neodločna, a vedno iskrena. Ko se otroci začnejo osamosvajati, jo prevzame občutek praznine in strahu pred samoto, a prav ta trenutek ji omogoči, da znova premisli, kdo je brez svoje materinske vloge

Topel in iskren film o materinstvu, sanjah ter o tem, da nikoli ni prepozno za začeti znova.

Toni en famille. Fr., 2023. Režija: Nathan Ambrosioni. Igrajo: Camille Cottin, Léa Lopez, Thomas Gioria, Louise Labeque, Oscar Pauleau. Komedija/drama. 95 min.