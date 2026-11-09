TV namig: Ko ti službo ponudi človek, ki ti je vzel dom

99 domov

Kino v ponedeljek, 9. novembra, ob 21.35

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Dennis Nash (Garfield) je gradbeni delavec in oče samohranilec, ki z družino izgubi dom zaradi finančne krize. Njihovo hišo zaseže brezkompromisni nepremičninski posrednik Rick Carver (Shannon), ki služi z izseljevanjem ljudi. Nash je osramočen in brez strehe nad glavo, z družino pa pristane v nevarnem motelu.

Vse se zdi izgubljeno, dokler Nash ne dobi priložnosti za podpis pogodbe s hudičem – delati začne za Carverja in se znajde v brezobzirnem svetu goljufij, izsiljevanja in bogatenja na račun drugih. A cena za preživetje postaja vse višja in kmalu je tudi sam ujet v moralno dvomljivem svetu.

99 Homes. ZDA, 2014. Režija: Ramin Bahrani. Igrajo: Andrew Garfield, Michael Shannon, Laura Dern, Tim Guinee. Krim. 130 min.