TV namig: Ko ženin izgine, njegova priča pokaže, kdo je v resnici

Nevestini grehi

Pop TV vpetek, 28. 8., ob 22.45

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Cassie Tate (Kyle Kankonde) se pripravlja na poroko z Jackom Bensonom (Titus Makin Jr.), toda na poročni dan ženina nenadoma ni na spregled. Pretresena in prepričana, da jo je zapustil, poišče tolažbo pri Jackovem najboljšem prijatelju in poročni priči Gregu Harmonu (Charlie N. Townsend).

Kmalu zatem izve, da je bil Jack v resnici udeležen v hudi nesreči in je pristal v bolnišnici. Ko se Jack vrne domov, Cassie poskuša nadaljevati njuno skupno življenje, vendar jo skrivnost dogodkov na poročni dan vse bolj obremenjuje.

Greg se ponudi, da bo paru pomagal med Jackovim okrevanjem, zaradi česar postane stalno prisoten v njunem domu. Cassie postopoma spoznava, da Gregova naklonjenost ni tako nedolžna, kot se je sprva zdelo, in da njena skrivnost lahko ogrozi precej več kot samo zakon.

Napetost narašča, ko se znajde ujeta med občutki krivde, manipulacijo in vse nevarnejšim vedenjem človeka, ki mu je nekoč zaupala.

Sins of the Bride. ZDA, 2024. Režija: Sara Lohman. Igrajo: Kyle Kankonde, Charlie N. Townsend, Titus Makin Jr., Anissa Felix, Donna Winfield. Triler. 105 min.