TV namig: Koliko žalosti lahko prenese desetletno srce?

Moja Vesna

TV SLO 1 v nedeljo, 1. novembra, 20.55

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Desetletna Moja živi v predmestju Melbourna z žalujočim slovenskim očetom in nosečo dvajsetletno sestro Vesno. Ker se ne more sprijazniti z materino nenadno smrtjo, se Moja raje pripravlja na rojstvo otroka, medtem ko se Vesna zapleta v lastne težave. Odločna in vedra Moja zaman upa, da bo Vesna sčasoma zapolnila praznino v njenem življenju, ki jo je za sabo pustila pokojna mama. Toda Vesna sili Mojo, naj sprejme dejstvo, da je njuna mati v resnici umrla, zaradi česar se odnosi med sestrama zaostrijo.

Ganljiva družinska drama prikazuje otroško soočanje z izgubo, osamljenostjo in prezgodnjim odraščanjem. Film je posebna kombinacija slovenskega in avstralskega okolja. Čeprav se dogaja v Avstraliji in je del dialogov v angleščini, v ospredje postavlja slovensko izseljensko družino in njene odnose.

Slo., 2022. Režija: Sara Kern. Igrajo: Gregor Baković, Loti Kovačič, Mackenzie Mazur, Flora Feldman, Isaac Heim. Drama. 80 min.