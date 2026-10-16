TV namig: Prepuščeni na milost in nemilost nacistom

Konvoj

TV SLO 2 v petek, 16. oktobra, ob 21.05

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Leta 1942, med drugo svetovno vojno, se norveška trgovska ladja pridruži zavezniškemu konvoju, ki mora skozi nevarne vode Severnega ledenega morja v Sovjetsko zvezo prepeljati nujno potrebne vojaške zaloge.

Posadko sestavljajo običajni mornarji, ki se morajo spopadati z izjemno težkimi vremenskimi razmerami in nenehno grožnjo nemških podmornic ter bojnih letal. Ko vojaško spremstvo nepričakovano prejme ukaz za umik, se trgovske ladje znajdejo praktično brez zaščite. Kapitan Skar (Anders Baasmo Christiansen) se mora odločiti, ali bo nadaljeval nevarno pot ali poskušal rešiti svojo posadko z umikom.

Njegove odločitve povzročijo napetosti s častnikom Mørkom (Tobias Santelmann), medtem ko radijska operaterka Ragnhild (Heidi Ruud Ellingsen) poskuša vzdrževati življenjsko pomembne zveze z zunanjim svetom. Ko se sovražni napadi stopnjujejo, postajajo razmere na ladji vse bolj obupne, strah in izčrpanost pa preizkušata zaupanje med mornarji.

Film, navdihnjen z resničnimi dogodki in usodo arktičnega konvoja PQ-17, prikazuje pogum civilnih pomorščakov, ki so morali za izpolnitev svoje naloge tvegati lastna življenja.

Konvoi. Nor., 2023. Režija: Henrik Martin Dahlsbakken. Igrajo: Tobias Santelmann, Anders Baasmo, Heidi Ruud Ellingsen, Preben Hodneland, Adam Lundgren. Vojna drama/Akc. triler. 115 min.