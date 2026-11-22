Kralj Anže, zgodba Anžeta Kopitarja

TV SLO 2 v nedeljo, 22. novembra, ob 18.05

20 let je dolga doba. Dovolj dolga, da se je Anže Kopitar prebil med največje v hokejski ligi NHL. Cenjen na ledu, spoštovan povsod drugod. Ne zvezdnik iz Hollywooda – raje izjemen športnik, človek in še posebej oče. Prvi Slovenec, ki je igral med najboljšimi hokejisti na svetu, se je poslovil od igre, ki jo ima tako zelo rad. Pri svojih Los Angeles Kingsih je kraljeval dve desetletji, zdaj se vrača domov, ker ni nikoli pozabil, kje je zrasel. Zato zdaj Kralj Anže – o svoji zgodbi govori skupaj z vsemi, ki so mu jo pomagali pisati. Maja Hrvatin je skupaj s snemalcem Gregorjem Kosom odpotovala čez lužo in nastal je film, ki gledalce popelje v življenje in kariero Anžeta Kopitarja.

»Anžeta sem spoznala leta 2013, ko sem ga povabila na sneman­je z Goranom Dragićem, takrat smo se vsi pri­pravljali na evropsko košarkarsko prvenstvo, ki ga je gostila Slovenija. Pozneje sva ga s snemalcem še nekajkrat obis­kala v Los Angelesu, da smo njegove dosežke pospremili v šport­nih dnevnoinformativnih oddajah, tako sva spoznala tudi njegovo družino. Ob blizu ga torej spremljam več kot desetlet­je. Je pa seveda nekaj povsem novega in drugačnega, ko se lotiš projekta, kot je dokumentarni film. Da lahko v slabo uro strneš več kot 20 let izjemne kariere, je potrebnih ogromno priprav, zlasti pregledovanja arhivskih posnetkov, branja, tudi pogovorov z ljudmi, ki ga poznajo,« je v intervjuju za Vikend povedala Maja Hrvatin in dodala še: »Vsakič znova me preseneti, kako prizemljen je pravzaprav Anže. Kako zelo nezvezdniški. Pa da ima tudi res dober smisel za humor. To je sicer nekaj, kar vsi že dolgo vemo, ne bo presenečenje. Smo pa dobili zares lep vpo­gled v to, kako zelo predan oče je. To je zame največja dodana vrednost, da ga bomo lahko videli z otroki.«

Slo., 2026. Avtorica: Maja Hrvatin. Dok. odd. 60 min.