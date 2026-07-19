TV namig: In potem si je Pele zavezal vezalke

Kralj pume

TV SLO 1 v nedeljo, 19. 7., ob 18.00

Dokumentarni film pripoveduje zgodbo Hansa Henningsena, športnega novinarja s Tenerifov, ki je postal ena ključnih osebnosti pri razvoju sodobnega športnega marketinga. V šestdesetih in sedemdesetih letih je sodeloval z znamko Puma ter pomagal vzpostaviti sodelovanja z največjimi nogometnimi zvezdniki svojega časa, med njimi Peléjem in Diegom Maradono.

Finale svetovnega prvenstva v nogometu Španija – Argentina. TV SLO 1 in Arena 1 ob 21.00

Henningsen je odigral ključno vlogo v trgovinski vojni bratov Dassler, lastnikov Adidasa in Pume, dokler se ob koncu prejšnjega stoletja ni pojavila nova znamka športnih oblačil in obutve – Nike.

Film razkriva ozadje znamenitega prizora s svetovnega prvenstva leta 1970, ko se je Pelé tik pred začetkom tekme ustavil, da bi si zavezal vezalke na čevljih Puma – dogodek, ki je postal ena najbolj prepoznavnih športno-oglaševalskih potez v zgodovini.

Hans, el rey puma. Špa., 2024. Režija: Fernando Ureña, Jorge Arroyo. Dok. odd. 55 min.