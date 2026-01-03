TV namig: Kraljevi variete – od Nesrečnikiov do Paddingtona

Kraljevi variete

TV SLO 1 v nedeljo, 3. 1., ob 20.00

V londonski dvorani Royal Albert Hall je novembra potekal tradicionalni Kraljevi variete, največji dobrodelni šov v Združenem kraljestvu, na katerem sta bila letos v ospredju tudi princ William in princesa Kate.

Prireditev je vodil komik Jason Manford, predstavila se je zasedba muzikala Nesrečniki (Les Misérables), ki je z zasedbo 400 nastopajočih pripravila najbolj spektakularen zaključek v zgodovini dogodka. Na odru so bili tudi nastopajoči iz muzikala Medvedek Paddington, med zvezdami večera pa so bili še Stephen Fry, Westlife, Katherine Jenkins, Madness, Jessie J ter vrsta komikov, plesalcev in drugih artistov.

The Royal Variety Performance. VB, 2025. Režija: Richard Valentine. Glasb.-kom. spektakel. 130 min.