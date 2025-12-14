TV namig: Opravljivke iz doma za ostarele

Kraljica bridža

TV SLO 1 v nedeljo, 14. 12., ob 15.00

Vikendova ocena: 3 (od 5)

Vdova Helen (Ellen Burstyn) je navajena živeti na svojem. Dom za upokojence se ji neznansko upira, ker želi ohraniti samostojnost. Po požaru v svoji hiši pa se mora po sili razmer začasno preseliti prav tja. Toda Helen je imela prav. Novi sostanovalci, predvsem sostanovalke, njeno življenje postavijo na prepih. Vedejo se kot srednješolke, ki opravljajo, tekmujejo in ustvarjajo pravcato mikrohierarhijo.

Helen se s sostanovalkami zbliža ob igranju bridža in dobi prijateljico Sally. Spozna tudi šarmantnega Dana (James Caan), ki jo nepričakovano navda z novim upanjem na ljubezen. Medtem ko krmari med željo in razočaranjem, spoznava, da nikoli ni prepozno za spremembo, za nov začetek.

Queen Bees. ZDA, 2021. Režija: Michael Lembeck. Igrajo: Ellen Burstyn, James Caan, Loretta Devine, Ann-Margret, Jane Curtin. Rom. kom. 100 min.