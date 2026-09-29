TV namig: Smo pripravljeni na spremembe, ki jih prinaša umetna inteligenca?

Krasni novi um: Prvi koraki

TV SLO 1 v torek, 29. 9., ob 17.50

Umetna inteligenca ni več prihodnost, temveč naša sedanjost. V seriji oddaj Krasni novi um bodo razbijali mite o umetni inteligenci, raziskovali, pri čem vsem nam lahko pomaga, in opozarjali na pasti, ki jih prinaša. Zanimalo jih bo tudi, kam vse se bo njen razvoj še usmeril in predvsem – ali smo na spremembe, ki jih prinaša, sploh pripravljeni.

V prvi epizodi bodo z vedenjsko znanstvenico dr. Urško Košir in dr. Janezom Peršem s Fakultete za elektrotehniko Univerze v Ljubljani govorili o stereotipih povezanih z umetno inteligenco, o različnih modelih umetne inteligence in o razlikah med brskanjem po spletu in uporabo klepetalnih robotov.

Slo., 2026. Vodita: Nina Cijan, Alen Mastnak Dok. odd. 25 min.