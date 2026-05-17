Ku'damm 77

Ku’damm 56 je bila nemška miniserija, postavljena v zahodni Berlin. Dober portret povojnega Berlina, prepleten z zabavno zgodbo, razgibano glasbo in odlično kostumografijo, je bil v domači Nemčiji uspešnica. Sledili sta ji seriji Ku’damm 59, Ku’damm 63, zdaj pa na spored prihaja nova sezona.

Ku'damm, 14 let pozneje. V plesni šoli Galant se veliko dogaja, kar spremlja novinarka Linda Müller, ki se je odločila o družini, predani plesu, posneti dokumentarni film. V stanovanju nad Galantom živijo tri generacije. Mama Caterina še ni izgubila ostrine in neposrednosti. Tu živita tudi njeni hčerki Monika in Helga ter vnukinji Dorli in Friederike. Dorli je plesalka, ki težko prenaša nadzor mame Monike. Friederike pa hoče postati policistka, čeprav njena mama Helga temu nasprotuje. Iz zapora se končno vrača Eva, tretja Caterinina hči, ki ima velike načrte.

Ku'damm 77. Nem., 2025. 1/6. Režija: Maurice Hübner. Igrajo: Sonja Gerhardt, Claudia Michelsen, Maria Ehrich, Emilia Schüle, Carlotta Bähre. Nad. 60 min.