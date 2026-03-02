TV namig: Bi se kopali skupaj s pol milijarde ljudi?

Največji praznik Kumbh Mela

TV SLO 2 v ponedeljek, 2. 3., ob 20.00

V oddaji spremljajo dogodek, na katerem se je zbralo največje število vernikov v zgodovini človeštva: indijski festival Kumbh Mela. Romarji so se tam zbrali z enim ciljem: da bi se umili na ustju svetih rek prav v času, ko se Jupiter, Sonce in Luna poravnajo, kar se zgodil le vsakih 144 let.

Na pot se je odpravilo več kot pol milijarde romarjev, zato so za to priložnost zgradili mesto, ki so ga morali kmalu po dogodku zaradi naraščajočih rek podreti. Indijska vlada je za dogodek namenila več kot 500 milijonov ameriških dolarjev. Pa je vsem romarjem uspelo priti do reke?

Earth's Biggest Festival, Kumbh Mela. VB, 2025. Režija: Brigid McFall. Dok. odd. 55 min.