TV namig: Kurban bajram Mojce Mavec

Doživetje praznika: Okusi kurban bajrama

TV SLO 1 v sredo, 27. 5., ob 20.05

Muslimanski verniki vstopajo v praznik Kurban bajram. V praznik darovanja, hvaležnosti in skrbi za drugega.

Okoli mize bodo zbrani etnolog dr. Ambrož Kvartič, mlada mamica Dina Topčagić in islamski teolog Adnan Merdanović. Za begovo čorbo in sladke tufahije bo poskrbel kuhar Kristjan Kitner, iz restavracije Islamskega kulturnega centra se bo oglasila Uršula Vratuša, vse pa bo v zanimiv pogovor zapletla voditeljica Mojca Mavec.

Oddaji bo sledila še kanadska dokumentarna oddaja Verstva sveta: Islam, v kateri ponudijo celovit vpogled v najhitreje rastočo religijo na svetu.

Slo., 2026. Dok. odd. 55 min.