TV namig: Poker ima temno plat, življenje pa še temnejšo

Kvartopirec

Kanal A v torek, 10. 2., ob 22.35

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Nekdanji ameriški vojak William Tell (Oscar Isaac) je služil v Iraku, kjer je delal kot zasliševalec. Zdaj je poklicni kvartopirec, ki v begu pred preteklostjo hodi od igralnice do igralnice. Njegovo enolično in osamljeno življenje doživi zagon, ko spozna mladega Cirka (Tye Sheridan), ki ga prosi, naj mu pomaga pri maščevanju nekdanjemu visokemu vojaškemu častniku (Willem Dafoe).

William, ki mladeniča vzame pod svoje okrilje, ga skuša odvrniti od tega in to bo morda tudi zanj priložnost za odrešitev.

Schraderjevo študijo osebne odgovornosti posebej odlikuje igra Oscarja Isaaca.

The Card Counter. Koprod., 2021. Režija: Paul Schrader. Igrajo: Oscar Isaac, Tiffany Haddish, Tye Sheridan, Willem Dafoe, Alexander Babara. Krim. 125 min.