TV namig: V novem televizijskem kvizu bodo v ospredju zmenkarije

7 minut do zmenka

Planet TV v ponedeljek, 17. 8., ob 20.05

V vsaki oddaji bomo spremljali prva srečanja treh parov, ki se bodo srečali iz oči v oči. Za spoznavanje bodo imeli le sedem minut – dovolj za prvi vtis, zanimiv pogovor in morda tudi tisto pravo iskrico.

Po sedmih minutah bo sledil trenutek odločitve. Vsak od sodelujočih bo imel le sedem sekund, da odgovori na ključno vprašanje: bi šel z osebo, ki stoji nasproti njega, na pravi zmenek ali ne?

Brez aplikacij, dolgih dopisovanj in popolnih profilnih fotografij. Le dva človeka, sedem minut pogovora in odločitev, ki lahko spremeni marsikaj. Vsaka oddaja bo tako prinesla tri nove pare, tri različne zgodbe in tri nepredvidljive razplete.

Slo., 2026. Kviz. 40 min.