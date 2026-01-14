TV namig: Je bil učitelj nacist? So bili vsi nacisti?

Labirint laži

TV SLO 1 v sredo, 14. 1., ob 20.05

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Nemški kandidat za mednarodnega oskarja, je zgodba, ki razkriva zaroto nemških institucij, ki so poskusile prikriti zločine nacistov v 2. svetovni vojni.

Frankfurt 1958. Nihče se ne želi spominjati časov nacističnega režima. Mladi tožilec Johann Radmann dobi v roke dokument, s pomočjo katerega bo sprožil postopek proti nekaterim pripadnikom SS-a, ki so služili v Auschwitzu. Eden od njih je Charles Schulz, ki je zdaj učitelj v Frankfurtu. Toda grozote preteklosti in sovražnost proti njemu mu bodo Johannu skoraj vzeli pogum. Zdi se nemogoče poiskati izhod skozi ta labirint, saj se vsi zdijo vključeni in krivi.

Im Labyrinth des Schweigens. Nem., 2014. Režija: Giulio Ricciarelli. Igrajo: Alexander Fehling, André Szymanski, Friederike Becht, Johannes Krisch, Johann von Bülow. Drama. 120 min.