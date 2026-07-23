TV namig: Lepotica, ki nam jo je dala Avstro-Ogrska

Lepotica pod gorami

TV SLO 1 v četrtek, 23. 7., ob 21.15

Letos mineva 120 let, odkar je bila zgrajena in vključena v promet zadnja proga, ki jo je na našem ozemlju zgradila Avstro-Ogrska. Proga se je navezala na Tursko progo, ki je v Avstrijo prišla s Češke.

Proga v dolžini 130 kilometrov poteka po najlepših prostorih naše dežele, povezuje Alpski prostor in Mediteran, z mostovi in viadukti prečka divje reke ter si krajša pot skozi številne tunele proti morju. Divjost rek pod mostovi, skrivnostnost dolgih predorov in višina vrhov gora nad železniško progo ustvarjajo razkošno sliko. Danes proga poteka le do kraja Dol pri Vogljah, nekoč pa se je spustila v luko Trst.

Progo je opisal tudi vodič za mlade Lonely Planet in jo kot zelo slikovito priporočil popotnikom širom po svetu. Film prikazuje tudi zadnjo vožnjo muzejskega vlaka po tej progi leta 2017.

Slo., 2024. Režija: Matija Jerman. Dok. film. 50 min.