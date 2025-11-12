TV namig: Morettijevo sonce prihodnosti žari od nostalgije

Lepši jutri

TV SLO 1 v sredo, 12. 11., ob 20.05

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Nanni Moretti – kot v vseh svojih najpomembnejših filmih – tudi tokrat igra različico sebe kot režiserja, ki se mukoma trudi posneti najnovejši film. V skladu s svojim prepoznavnim slogom je tudi tokrat satiričen, politično angažiran in globoko osebnoizpoveden.

Giovanni je uveljavljen italijanski filmski režiser, ki se pripravlja na snemanje novega celovečernega filma. Ta naj bi prikazoval poti madžarskega potujočega cirkusa na gostovanju v Rimu v dneh, ko je Sovjetska zveza vdrla v Budimpešto.

Če vam bo film všeč, glejte še Habemus Papam: imamo papeža. Če ste ob premieri prezrli, nocoj na TV SLO 2 dokumentarec Juha z arzenikom.

Filmski projekt je že na začetku ogrožen, saj se Giovanni spopada z vrsto kriznih okoliščin. Le redkokdo v filmski ekipi je navdušen nad projektom, producent je na robu finančnega zloma, za nameček režiserja po štiridesetih letih zakona zapusti še žena. Giovanni bo moral povsem na novo premisliti svoj pogled na svet, če bo hotel sopotnike popeljati bleščeči prihodnosti naproti.

Il sol dell'avvenire. Ita., 2023. Režija: Nanni Moretti. Igrajo: Nanni Moretti, Margherita Buy, Silvio Orlando, Barbora Bobulova, Mathieu Amalric. Kom. 100 min.