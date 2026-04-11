TV namig: Znanstveniki imajo rešitev za strto srce

Ljubezen boli – znanstvena razlaga strtega srca

Kaj se zgodi s telesom in umom, ko nam nekdo stre srce? Boleč razpad ljubezenske zveze ne vpliva le na duševnost, kaže se tudi s telesnimi znaki. Ti segajo od protivnetnega odziva in okrepljenega delovanja imunskega sistema do bolečin v prsnem košu, podobnih tistim ob srčnem napadu.

Sindrom zlomljenega srca je bolezensko stanje, ki lahko ogrozi življenje. Kadar pa stiska ni zelo huda, vendar posameznik kljub temu ne more preboleti razhoda, mu morda lahko pomaga zdravilo, ki ga preizkušajo v Kanadi. Z njim bolečim spominom odvzamejo ostrino in človek lahko obrne nov list v življenju. Kot bomo videli v oddaji, so namreč naši možgani tudi po ljubezenskem razočaranju sposobni ponovne ljubezni.

Love Hurts: The Science of Heartbreak. Kan., 2024. Režija: Karen Cho. Dokumentarna oddaja. 55 min.