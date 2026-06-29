TV namig: Ljubezen med dvema umetnikoma

Ingeborg Bachmann: potovanje v puščavo

TV SLO 1 v ponedeljek, 29. junija, ob 23.05

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Avstrijska pesnica in pisateljica Ingeborg Bachmann (1926–1973) je bila ena od ključnih literarnih osebnosti 20. stoletja. V filmu je v ospredju njena zveza s švicarskim dramatikom Maxom Frischem (1911–1991).

Ona je pogumna, emancipirana, a ranljiva, on je pustolovski, a nekoliko konservativen. Prvič se srečata leta 1958 v Parizu, ko sta oba že mednarodno uveljavljena umetnika. Njuno razmerje je strastno, a profesionalna trenja krhajo harmonijo.

Ingeborg Bachmann: Reise in die Wüste. Koprod., 2023. Režija: Margarethe von Trotta. Igrajo: Vicky Krieps, Ronald Zehrfeld, Tobias Resch, Basil Eidenbenz, Luna Wedler, Marc Limpach. Drama. 105 min.