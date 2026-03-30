Ljubezen v času umetne inteligence

Bo umetna inteligenca postala resnična konkurenca ljudem ne le na delovnem mestu, temveč tudi v odnosih? Jih bo nemara celo izpodrinila?

Aplikacija Replika obljublja, da si lahko z nekaj kliki ustvarite virtualnega partnerja, ki nikoli ne postavlja zahtev, vas posluša brez predsodkov in ima vedno čas za vas. Za mnoge to zveni kot popolna zveza. O svojih izkušnjah iz sveta virtualne ljubezni pripovedujejo T. J., Denise in Faelight, ki so po težkih življenjskih preizkušnjah našli uteho v virtualnem objemu umetne inteligence.

Po drugi strani pa takšni odnosi sprožajo pomisleke. Ljubezen običajno vključuje vzajemnost, nepredvidljivost in rast skozi konflikt – lastnosti, ki jih umetna inteligenca le simulira. Čeprav lahko UI ustvarja občutek razumevanja, v ozadju ni resnične zavesti ali čustev. Pomemben vidik je tudi vpliv na družbo. Če bi se vse več ljudi zatekalo k odnosom z UI, bi to lahko spremenilo dinamiko medčloveških odnosov, družinskih struktur in celo demografskih trendov.

Human-AI Relationships: The Future of Love? Švica, 2024. Režija: Nicole Krättli. Dokumentarna oddaja. 35 min.