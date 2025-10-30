TV namig: Kaj je looksmaxxing? So ženske res tako plehke in neiskrene?

Skrivnostni svet looksmaxxinga

TV SLO 1 v četrtek, 30. 10., ob 21.10

Privrženci spletnega gibanja, imenovanega looksmaxxing ali izboljševanje videza, verjamejo, da bodo s privlačnejšo zunanjostjo uspešnejši pri ženskah in v življenju nasploh. Zato so zlasti mladi moški pripravljeni storiti marsikaj, ne le obsedeno telovaditi in jemati prehranska dopolnila. Vse več se jih pod vplivom spletnih forumov zateka k skrajnejšim metodam, odločajo se celo za kirurško podaljšanje nog, da bi pridobili nekaj centimetrov višine.

Vplivneži, ki na družabnih omrežjih delijo nasvete s področja looksmaxxinga, med svojimi sledilci širijo tudi skrb zbujajočo miselnost, da so ženske plehke in neiskrene, ko trdijo, da videz pri moških ni najpomembnejši. Od tod je le korak do sovraštva do žensk ter zagovarjanja tradicionalnih moških in ženskih vlog, kot kažejo izjave privržencev tega gibanja, ki so bili pripravljeni spregovoriti pred kamero.

The Secret World of Looksmaxxing. VB, 2024. Režija: Charlie Mole. Dok. odd. 55 min.