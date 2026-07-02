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    TV namig: Kako so Američani rekli ne britanski kroni?

    Zgodovinarka Lucy Worsley preučuje eksplozivni razhod med Združenim kraljestvom in njegovimi trinajstimi severnoameriškimi kolonijami.
    Ameriška revolucija je bila eden dogodkov, ki so spremenili svet. FOTO: TVS
    Galerija
    Ameriška revolucija je bila eden dogodkov, ki so spremenili svet. FOTO: TVS
    V. K.
    2. 7. 2026 | 05:00
    1:50
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    Lucy Worsley preučuje ameriško revolucijo

    TV SLO 1 v četrtek, 2. 7., ob 21.15

    Angleška zgodovinarka Lucy Worsley preučuje eksplozivni razhod med Združenim kraljestvom in njegovimi trinajstimi severnoameriškimi kolonijami, do katerega je prišlo v 18. stoletju. Neodvisnost, ki so jo razglasile leta 1776, je zanetila osemletno vojno, v kateri je umrlo na tisoče ljudi. Sledi napetostim, radikalnim idejam in političnim odločitvam v ozadju revolucije.

    Lucy Worsley v prvem delu preučuje, zakaj so se ameriške kolonije odločile za neodvisnost in kako so napake britanske krone razdelile imperij. Od kljubovalnih upornikov iz New Yorka do radikalnih britanskih mislecev, kot je bil Thomas Paine ... Lucy Worsely sledi napetostim, idejam in napakam, zaradi katerih zgladitev spora s severnoameriškimi kolonijami ni bila več mogoča. Toda to ni bil le upor kolonij, to je bila revolucija, ki je spremenila svet.

    Lucy Worsley Investigates: The American Revolution: The Break-Up. VB., 2026. 1/2. Režija: Tim Niel. Dok. serija. 50 min.

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    Šport

    NogometSP 2026KolesarstvoKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

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