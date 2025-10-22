TV namig: dedek na lovu za nadomestno mamo

Malčica

TV SLO 1 v sredo, 22. 10., ob 20.05

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Josepha docela potre, ko izve, da sta njegov sin Emmanuel in njegov zaročenec Joachim umrla v letalski nesreči. Par se je pred tem dogovoril za otroka prek nadomestne matere, Josepha pa sedaj zanima, kakšna je usoda matere in tega otroka, čigar dedek bo postal … Tako se osamljeni šestdesetletnik, tudi z namenom, da še zadnjič počasti spomin na svojega sina, odpravi v Belgijo na »lov« za dojenčkovo mamo.

Toda Rita, kakor je ime mladi nadomestni in visoko noseči mami, zavrača vsakršno srečanje in dogovor z Josephom. Pravi, da so jo opeharili in da ni prejela denarja, ki ji je bil obljubljen, otroka pa bo po rojstvu prevzela rejniška družina. Josepha, ki se že skoraj ima za dedka, zgrabi panika …

Film je prijetna in komična družinska drama, ki sicer precej površno obravnava pogosto kontroverznost nadomestnega materinstva.

La Petite. Fr., 2023. Režija: Guillaume Nicloux. Igrajo: Fabrice Luchini, Mara Taquin, Maud Wyler, Juliette Metten. Drama. 90 min.