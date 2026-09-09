TV namig: Bila je genialna matematičarka. Z eno težavo. V njeni disertaciji je napaka.

Margueritin izrek

TV SLO 1 v sredo, 9. 9., ob 20.05

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Marguerite Hoffmann je briljantna študentka matematike na prestižni pariški univerzi, kjer pripravlja doktorsko disertacijo s področja teorije števil. Njeno življenje je popolnoma posvečeno znanosti. Na dan predstavitve teze pa v svojem delu odkrije nepričakovano napako, ki zamaje vse, v kar je verjela.

Marguerite Hoffmann je briljantna študentka matematike na prestižni pariški univerzi, kjer pripravlja doktorsko disertacijo s področja teorije števil. Njeno življenje je popolnoma posvečeno znanosti. Na dan predstavitve teze pa v svojem delu odkrije nepričakovano napako, ki zamaje vse, v kar je verjela.

Ponižana Marguerite se umakne iz akademskega sveta in se nezakonito preživlja z igranjem kitajske igre mahjong. V tem času spozna Lucasa, sproščenega in nadarjenega študenta. Sprva ju povezuje tekmovalnost, nato pa tudi ljubezen. Njuna zveza je postavljena na preizkušnjo, ko se vanjo vmešajo ambicije, ljubosumje in dokazovanje.

Ko se Marguerite znova vrne k svojemu matematičnemu problemu, se ne sooči le z zahtevnostjo raziskave, temveč tudi z dvomi o sebi kot znanstvenici. Je njen glavni cilj dokazati izjemni teorem in doseči priznanje ali je prava vrednost v samem iskanju znanja?

Inteligentna in napeta drama o genialni matematičarki govori o nevarni meji med predanostjo in obsesijo.

Le Théorème de Marguerite. Fr., 2023. Režija: Anna Novion. Igrajo: Ella Rumpf, Jean-Pierre Darroussin, Clotilde Courau, Julien Frison, Sonia Bonny. Drama. 120 min.