TV namig: Maria, ženska, ki je stopila na stran pozabljenih otrok

Maria Montessori

TV SLO 1 v nedeljo, 8. 3., ob 15.15

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Film je biografska drama o pedagoginji Marii Montessori.

Pariška pevka Lili d'Alengy (Leïla Bekhti) je v mladosti zapustila svojo hčerko Tino z razvojno motnjo, da bi uspela v pariški eliti. Za Tino je skrbela Lilijina mama, a ko mama umre, mora za deklico poskrbeti Lili sama. Odpelje jo v Rim, v znano ustanovo, ki jo vodi zdravnica Maria Montessori (Jasmine Trinca). Ta razvija prelomne metode za izobraževanje otrok z motnjami v razvoju in je prepričana v to, da so se zmožni šolati.

Sprva si trmasta Parižanka in predana znanstvenica nista naklonjeni, a se sčasoma bolje spoznata in spoprijateljita. Obe morata krmariti skozi svet, ki pripada moškim, ter sprejemati težke življenjske odločitve, da bi si v njem zagotovili ščepec svobode in neodvisnosti.

Film temelji na resnični osebnosti znamenite pedagoginje Marie Montessori, ki je s svojo inovativno metodo spremenila pogled na otroke z razvojnimi motnjami v izobraževalnem sistemu. V ospredju pripovedi so njena osebna prizadevanja, ljubezenski zapleti in družbeni pritiski, ki jih je morala premagovati, da bi svoje ideje uveljavila v patriarhalnem okolju na začetku 20. stoletja.

La nouvelle femme. Fr./Ita, 2023. Režija: Léa Todorov. Igrajo: Jasmine Trinca, Leïla Bekhti, Rafaëlle Sonneville-Caby. Drama. 100 min.